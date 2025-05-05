وفاة الفنان نعيم عيسى عن عمر 92 عاما بعد صراع مع المرض

غيب الموت الفنان القدير نعيم عيسى، عن عمر ناهز 92 عامًا، وذلك بعد صراع طويل مع المرض، حيث تدهورت حالته الصحية في الأيام الأخيرة، وتم نقله إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات، قبل أن يفارق الحياة اليوم.

وكشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، في تصريح خاص لـ«الشروق»، أن جثمان الراحل سيُشيع صباح غد الثلاثاء، عقب صلاة الظهر، من مسجد المنتزه بمحافظة الإسكندرية، حيث تقام مراسم الجنازة.

ولد نعيم عيسى في 6 يناير عام 1933، وبدأ مشواره الفني من خلال فرقة الإسكندرية وفرقة الفنان عبدالمنعم مدبولي، قبل أن يشارك في عدد من المسرحيات البارزة، منها: الزمبليطة في الصالون، ناس كده وكده، ريا وسكينة، الواد سيد الشغال.

وامتد مشواره الفني إلى السينما والتليفزيون، حيث قدّم أدوارًا مميزة في أفلام مثل المتسول، مين فينا الحرامي، الباشا تلميذ، تاركًا بصمة خاصة في وجدان الجمهور بروحه الساخرة وأدائه العفوي.