الدنمارك تحتفل بالذكرى الثمانين على التحرر من ألمانيا

احتفلت الدنمارك يوم الأحد بالذكرى الثمانين لتحررها من الاحتلال النازي بإقامة قداس تذكاري حضره مسؤولون حكوميون وأفراد من العائلة الملكية.

وانضم الملك فريدريك العاشر والملكة ماري والملكة السابقة مارجريت الثانية وأعضاء الحكومة بقيادة رئيسة الوزراء ميته فريدريكسن إلى قداس سلام في كنيسة السيدة العذراء في كوبنهاجن لإحياء ذكرى انتهاء خمس سنوات من الاحتلال الألماني خلال الحرب العالمية الثانية.

وأقيمت احتفالات أخرى في جميع أنحاء البلاد، حيث واصلت عدة مناطق تقليدا دنماركيا قديما بإضاءة الشموع في النوافذ مساء يوم 4 مايو.

واجتاحت ألمانيا الدنمارك والنرويج في 9 أبريل 1940، وبدأت الاحتلال دون إعلان رسمي للحرب. واستسلمت الدنمارك بعد قتال قصير، بينما قاومت النرويج لمدة شهرين تقريبا قبل أن تستسلم.

وفي مساء يوم 4 مايو 1945، علم الدنماركيون عبر الراديو أن القوات الألمانية في الدنمارك وهولندا وشمال غرب ألمانيا قد استسلمت. ودخل الاستسلام الألماني الجزئي حيز التنفيذ في صباح اليوم التالي. انتهى احتلال النرويج بعد أربعة أيام باستسلام ألمانيا الكامل في 8 مايو.