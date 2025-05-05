تقرير: ضربات أمريكية إسرائيلية على ميناء الحديدة اليمني

أفادت قناة المسيرة، التابعة لجماعة الحوثي اليمنية، بوقوع هجمات أمريكية إسرائيلية على ميناء الحديدة.

وذكرت القناة أن الطيران الأمريكي الإسرائيلي نفذ حتى الآن 8 غارات على ميناء الحديدة وعدد آخر في مديرية باجل بالمحافظة اليمنية.

وأوضحت قناة العربية الإخبارية أن أكثر من 30 طائرة إسرائيلية تشارك في الضربات الحالية على الحديدة.

وتأتي تلك الغارات على اليمن غداة فشل جيش الاحتلال الإسرائيلي في اعتراض صاروخ أُطلقه الحوثيون استهدف مطار بن جوريون في تل أبيب ما أسفر عن عدد من الإصابات وأدى لتوقف مؤقت للرحلات الجوية في المطار.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد توعد الحوثيين بالانتقام قائلا "من يضربنا سنضربه سبعة أضعاف".

وأفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أمس، نقلا عن مصدر إسرائيلي (لم تسمه) قوله إن تل أبيب تدرس تعديل سياستها تجاه اليمن بهدف الرد المباشر على الهجمات التي تنفذها جماعة الحوثي.

وأضاف المصدر أن "إسرائيل امتنعت مؤخرا عن استهداف مواقع في اليمن بناء على طلب من الولايات المتحدة".

وشنت إسرائيل غارات بعشرات الطائرات على ميناء ومطار الحديدة غرب اليمن أواخر سبتمبر الماضي، وقال جيش الاحتلال في حينها إنه قصف أهدافا لجماعة الحوثي "ردا على مئات الهجمات التي نُفذت ضد إسرائيل في الأشهر القليلة الماضية".