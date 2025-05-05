الكابينت الإسرائيلي يعطي الضوء الأخضر لعملية عسكرية موسعة في غزة

صادق الكابنيت السياسي والحربي الإسرائيلي بالإجماع على توسيع العملية العسكرية في غزة.

وفي حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء السبت، عن تعبئة عشرات الآلاف من الجنود، قد يتأخر بدء العملية قد يتأخر إلى ما بعد زيارة ترامب للمنطقة، أي بعد عشرة أيام، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

في السياق ذاته، أكدت الحكومة الإسرائيلية أن توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة سيتم عبر شركات أجنبية، على الأرجح أمريكية، لكنها أشارت إلى أن هذا قرار مبدئي وليس أمراً بتنفيذه.

وتتضمن الخطة، في المرحلة الأولى، احتلال أراضٍ إضافية في مختلف أنحاء قطاع غزة.

ويأتي ذلك فيما واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٤٩ لعودة الحرب مخلفة اعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وقالت مصادر طبية إنه منذ فجر الأحد، ارتقى ٢٣ شهيدا وأصيب العشرات.

هذا وأعلنت المشافي في قطاع غزة أن الوقود الموجود لديها يكفي لثلاثة ايام فقط.