صحة غزة: استشهاد 16 ألفا و278 طفلا منذ بدء الحرب على القطاع

قالت وزارة الصحة في غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يواصل سياسته الممنهجة في تجويع أكثر من 2 مليون إنسان منذ أكثر من شهرين، بسبب إغلاق المعابر أمام الإمدادات الغذائية والدوائية، وقطع إمدادات المياه.

وأوضحت الوزارة خلال مؤتمر إطلاق الحملة العالمية للتضامن مع أطفال غزة، اليوم الاثنين، أن «قطاع غزة أمام مؤشرات صحية وإنسانية خطيرة؛ لن تترك مزيدًا من الوقت للجهات والمؤسسات الدولية للتدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه».

وبحسب ما نشرته وكالة «صفا»، ذكرت الوزارة أن 16 ألفا و278 طفلًا استشهدوا منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بمعنى أن كل 40 دقيقة قد استشهد طفل، لافتة إلى أن هناك 311 طفلًا ولدوا وقتلوا خلال الحرب.

وأوضحت أن تدمير مراكز الرعاية الصحية الأولية أدى إلى حرمان الأطفال والأمهات الحوامل من الرعاية الصحية الأساسية، مشيرة إلى أن النسبة الصفرية من أدوية صحة الأم والطفل بلغت 51 % منها المكملات العلاجية والفيتامينات والتطعيمات.

وأشارت إلى منع الاحتلال إدخال تطعيمات شلل الأطفال، ما يهدد بانهيار جهودها في مكافحة المرض، منوهة أن قطع الإمدادات الغذائية والدوائية أدى إلى تفاقم حالات سوء التغذية الحاد بين الأطفال.

ولفتت إلى ارتفاع عدد الوفيات من الأطفال، نتيجة سوء التغذية والمضاعفات الصحية إلى 57 طفلًا، قائلة إن «القصف المباشر للتكيات الخيرية تسبب باستشهاد عدد من الأطفال، خلال محاولتهم الحصول على حصص غذائية».

وجددت وزارة الصحة النداء العاجل إلى أحرار العالم من أجل إنقاذ أطفال غزة، داعية المؤسسات الصحية والإنسانية والنشطاء والإعلاميين حول العالم للانخراط في فعاليات إنقاذ أطفال غزة ووقف حرب الإبادة، والمجاعة وإنقاذ طفولتهم المذبوحة.