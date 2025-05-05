تقرير إسرائيلي: هذه هي الأهداف المقترحة للهجمات على الحوثيين

نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصادر – لم يسمها – قولها إن الجيش يستعد للرد على الحوثيين لكن التوقيت غير واضح بعد.

وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي أن رئيس الأركان الإسرائيلي سيقدّم إلى المستوى السياسي خيارات العمل والأهداف المفضلة للهجوم في اليمن، موضحا أن "الجيش سيقترح مهاجمة أهداف للحوثيين مثل مخازن وقود ومحطات توليد الكهرباء وقواعد عسكرية ومواقع إطلاق صواريخ ومراكز اتصالات ومطارات"، بحسب ما نقلته قناة سكاي نيوز عربية في نبأ عاجل.

وأضاف التقرير الإسرائيلي: "ستُقدَّم عدة أساليب عمل ممكنة بعضها مشترك مع الجيش الأميركي وأخرى مستقلة لكن فقط بالتنسيق مع الولايات المتحدة".

وأمس الأحد، أعلن الحوثيون، فرض حصار جوي شامل على إسرائيل ردا على قرار توسيع عملياتها العسكرية في قطاع غزة.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيي سريع، في بيان مصور: "ردا على التصعيد الإسرائيلي بقرار توسيع العمليات العدوانية على غزة، تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستعمل على فرض حصار جوي شامل على العدو الإسرائيلي من خلال تكرار استهداف المطارات وعلى رأسها "مطار اللد" المسمى إسرائيليا مطار بن جوريون"، بحسب ما نقلته وكالة سما الفلسطينية.

وأضاف سريع: "نهيب بكافة شركات الطيران العالمية أخذ ما ورد في هذا البيان بعين الاعتبار منذ ساعة إعلانه ونشره وإلغاء كافة رحلاتها إلى مطارات العدو المجرم حفاظا على سلامة طائراتها وعملائها"، مشددا على أن "اليمن لن يقبل باستمرار حالةِ الاستباحة التي يحاول العدو فرضها من خلال استهداف البلدان العربية كلبنان وسوريا، ويؤكد أن هذه الأمة لن تخشى المواجهة وسترفض الخضوعَ والخنوع".



