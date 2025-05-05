جماعة الحوثي: 7 غارات أمريكية تستهدف الجوف شمالي اليمن

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أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، الاثنين، عن تعرض محافظة الجوف شمال اليمن لسبع غارات أمريكية، ليرتفع إجمالي غارات اليوم على المحافظة إلى 18.

وقالت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين، في نبأ عاجل مقتضب: «عدوان أمريكي بـ7 غارات على مديرية الحزم في محافظة الجوف».

وفجر الاثنين، أعلنت الجماعة استهداف مديرية خب والشعف في الجوف بثلاث غارات أمريكية، بحسب وكالة الأناضول.

ومنذ منتصف مارس الماضي، يتعرض اليمن لغارات أمريكية مكثفة، عبر شن 1300 غارة وقصف بحري، ما أدى لمقتل وإصابة مئات المدنيين حسبما تقول جماعة الحوثي.

واستأنفت الجماعة قصف مواقع داخل إسرائيل وسفنا في البحر الأحمر متوجهة إليها؛ ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي، الحرب على غزة.