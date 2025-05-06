الزمالك يكشف طبيعة إصابة محمد شحاتة

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كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن حجم إصابة محمد شحاتة لاعب وسط الفريق خلال مباراة البنك الأهلي التي أقيمت اليوم الاثنين في مسابقة الدوري المصري الممتاز .

وقال الدكتور محمد أسامة في تصريحات للمركز الإعلامي : "محمد شحاتة شعر بآلام في العضلة الخلفية، وفضلنا استبداله خوفاً من تفاقم إصابته".

ومن المقرر أن يخضع محمد شحاتة لفحوصات طبية غداً للاطمئنان على حالته.

وتعادل فريق الزمالك مع البنك الأهلي بهدفين لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري، ليرفع الأبيض رصيده إلى 40 نقطة.