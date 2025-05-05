وزيرا خارجية السعودية والعراق يستعرضان المستجدات الدولية

استعرض وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مساء الاحد مع نظيره العراقي فؤاد حسين خلال اللقاء الذي جمع بينهما في جدة على ساحل البحر الاحمر "المستجدات الدولية".

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" في وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين أن بن فرحان التقى حسين، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري التشاوري المنعقد في جدة، حيث بحثا "العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين وسبل تطويرها، إضافةً إلى استعراض فرص التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وتبادل الآراء حول مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

كما تطرق الجانبان إلى جهود البلدين الشقيقين الداعمة لمسيرة العمل العربي المشترك، بما يحقق المزيد من الاستقرار والازدهار لدول وشعوب المنطقة.

وتلقى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء امس الاحد، دعوة من الرئيس العراقي الدكتور عبداللطيف جمال رشيد ، لحضور الدورة العادية (34) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، والدورة العادية الخامسة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، اللذين تستضيفهما العراق الشهر الجاري"، وتسلم الدعوة وزير الخارجية السعودي خلال استقبال نظيره العراقي.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية العراقية في بيان لها مساء الأحد إن الجانبين أكدا "عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على تطويرها في مختلف المجالات".

وأشار حسين إلى أن "تكامل العلاقات بين العراق والمملكة العربية السعودية يُمكن أن يسهم بدور فعّال في محيطهما العربي والإقليمي والدولي"، لافتاً إلى "حجم التحديات الكبيرة التي تمر بها المنطقة".

وتابع البيان أنه "في ما يخص المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية، أوضح الوزير أن هناك فرصة حقيقية لفتح آفاق جديدة في حال نجاح المفاوضات، محذراً من أن فشلها قد يقود إلى بدائل خطرة تهدد أمن واستقرار المنطقة".