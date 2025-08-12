قال الرئيس الصيني شي جين بينج، لنظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، إن على جميع البلدان أن تتحد وتعارض بحزم النهج الأحادي والحمائية، وفق ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية.

وسعى الرئيسان خلال الأشهر الماضية لتقديم بلديهما على أنهما من اشد المدافعين عن النهج التعددي في التجارة، في تباين حاد مع السياسة الحمائية التي يطبقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من خلال فرض رسوم جمركية مشددة.

وأكد شي أن الصين "ستعمل مع البرازيل لتقديم نموذج للوحدة والاعتماد على الذات بين الدول الكبرى في الجنوب العالمي" و"العمل المشترك لبناء عالم أكثر عدلا وكوكب أكثر استدامة".

من جانبها، أصدرت الرئاسة البرازيلية بيانا جاء فيه أن الاتصال الهاتفي استمر حوالى ساعة، وبحث الرئيسان خلاله مجموعة من المواضيع من ضمنها الحرب في أوكرانيا ومكافحة التغير المناخي، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وتابع البيان أن الرئيسين "اتفقا على دور مجموعة العشرين ومجموعة بريكس في الدفاع عن التعددية".

كما أن الرئيسين "تعهدا بتوسيع نطاق التعاون في قطاعات مثل الصحة والنفط والغاز والاقتصاد الرقمي والأقمار الصناعية".

وجرى الاتصال بعدما أفاد الرئيس البرازيلي، الأسبوع الماضي، أنه يعتزم التحدث مع القادة في الهند والصين لبحث رد منسق على الرسوم الجمركية الأمريكية المشددة.