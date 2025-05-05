إسرائيل تبدأ شن غارات على اليمن بعد قصف مطار بن جوريون

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بدأت إسرائيل شن غارات جوية على اليمن، ضمن ما يبدو أنه رد على استهداف جماعة الحوثي لمطار بن جوريون في تل أبيب.

وقالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثية، إن «عدوانًا أمريكيًا إسرائيليًا يستهدف بـ6 غارات ميناء الحديدة».

وأضافت أن هناك «عدوانًا يستهدف مديرية باجل في الحديدة غربي اليمن».

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن مسئولين في تل أبيب القول إن 30 مقاتلة إسرائيلية تشارك في الهجوم على اليمن.

وكانت إسرائيل قد تعرضت لهجوم بصاروخ فرط صوتي أطلقت جماعة الحوثي اليمنية، سقط في مطار بن جوريون في تل أبيب، بعد فشل اعتراضه، ما خلف عددًا من الإصابات.

ومنذ منتصف مارس الماضي، يتعرض اليمن لغارات أمريكية مكثفة، عبر شن 1300 غارة وقصف بحري، ما أدى لمقتل وإصابة مئات المدنيين حسبما تقول جماعة الحوثي.

واستأنفت الجماعة قصف مواقع داخل إسرائيل وسفنا في البحر الأحمر متوجهة إليها؛ ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي، الحرب على غزة.