صلاح سليمان: مؤمن سليمان الأجدر لقيادة الزمالك

أكد صلاح سليمان نجم الزمالك السابق، أن القرار النهائي للجنة التظلمات بشأن نقاط مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، لا بد أن يحصل على احترام الجميع أيا كان القرار.

وقال صلاح سليمان في تصريحات إذاعية: لا بد من تطبيق اللائحة بشكل كامل، وحال عدم خصم نقاط من الأهلي في نهاية الموسم، فلا بد من عدم خصم أي نقاط من الأساس من الأهلي، ولكن خصم ثلاث نقاط فقط قرار خاطئ.

وأضاف: بيراميدز سيفقد نقاط أخرى في المباريات المتبقية في الدوري الممتاز، والأهلي والزمالك أيضا سيفقدون نقاط، ولكن لا بد ان نرفع القبعة لبيراميدز على الأداء القوب هذا الموسم.

وتابع: كل لاعيبة بيراميدز يمتلكون الخبرات ولكن أعتقد ان يفقد بيرايمدز نقطتين في باق مباريات في الدوري، والأهلي الأقرب لحصد لقب الدوري الممتاز هذا الموسم.

وأردف: بيراميدز لم يصدق المستوى الذي وصل له وهذا سبب تعثرهم في المباراة الماضية أمام فاركو، وأنا مع رحيل بيسيرو عن تدريب الزمالك حتى لو فاز الأبيض اليوم أمام البنك الأهلي، والشرط الجزائي ليس أزمة في إقالته من تدريب الزمالك.

وواصل: وجود الزمالك سيفقد العديد من البطولات، وأنا مع تولي تدريب مدرب مصري كفاءة مثل أيمن عبد العزيز في باق المباريات وأيضا نهائي كأس مصر، وأنا غير مقتنع تماما بجوزيه بيسيرو.

وأختتم صلاح سليمان تصريحاته: مؤمن سليمان الأصلح لتدريب الزمالك في الوقت الحالي، ونجاحاته واضحة في العراق، وأتمنى أن يتولى تدريب الزمالك في الفترة المقبلة.