العثور على جثث 13 عاملا اختطفوا من منجم ذهب في بيرو

عثر في بيرو يوم الأحد على جثث 13 حارس أمن كان قد جرى خطفهم من منجم ذهب في البلاد قبل أكثر من أسبوع ، بحسب ما أعلنته شركة التعدين. وتأتي وفاتهم في ظل تصاعد العنف في صناعة التعدين الحيوية في دولة الأنديز.

وقالت شركة لا بوديروسا البيروفية إن فريق بحث وإنقاذ استعاد جثث الموظفين يوم الأحد. وألقت باللوم في اختطافهم على عمال مناجم غير رسميين يزعم ارتباطهم بعصابات إجرامية نصبت كمينا لمنجم الذهب في 26 أبريل الماضي.

ولم تستجب الشرطة البيروفية ووزارة الداخلية في البلاد حتى الان لطلبات التعليق.

وقالت لا بوديروسا، وهي شركة خاصة مقرها العاصمة ليما ، إن جماعات إجرامية تقاتل للسيطرة على المنجم في مدينة باتاز النائية بشمال غرب بيرو قتلت 39 من عمال الشركة منذ أن بدأت الاستخراج في عام 1980، من بينهم العمال الـ13 الذين توفوا في الآونة الأخيرة.

وفي حادثة وقعت في ديسمبر 2023، هاجم عمال مناجم غير قانونيين منجم بوديروسا نفسه بالمتفجرات، مما أسفر عن مقتل تسعة أشخاص وإصابة 15 آخرين. وأرسلت لا بوديروسا المزيد من حراس الأمن ردا على سلسلة الهجمات.

يشار إلى أن بيرو، وهي مورد رئيسي للذهب والنحاس في العالم، تعتبر فريدة من نوعها فيما يتعلق بالسماح لعمال المناجم غير الرسميين بالعمل مع بعض الحماية طالما أنهم يخططون لتقنين عملياتهم. لكن التعدين غير القانوني ازدهر بسرعة ليصبح صناعة واسعة النطاق مع ازدياد ربحية المعادن وظهور تقنيات تعدين جديدة.