الرئاسة الروسية: سننظر إلى أفعال المستشار الألماني الجديد

علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، على انتخاب البرلمان الألماني لمستشار جديد للبلاد غدا الثلاثاء.

يذكر أنه بات في حكم المؤكد أن ينتخب البرلمان الألماني زعيم الاتحاد المسيحي فريدريش ميرتس، مستشارا جديدا لألمانيا خلفا للمستشار المنتهية ولايته أولاف شولتس.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس"، عن بيسكوف قوله اليوم الاثنين: "سننظر إلى الأفعال، وكذلك الأقوال، لكننا سننظر في المقام الأول إلى أفعال المستشار القادم".

وأشار بيسكوف، إلى تصريحات سابقة كان المستشار الألماني المرتقب أدلى بها، وقال: "هذه التصريحات لم تلمح إلى رغبته أو استعداده لسلوك طريق تطبيع العلاقات الثنائية".

وتجدر الإشارة إلى أن ميرتس كان أعرب في السابق، عن انفتاحه على تزويد أوكرانيا بصواريخ كروز من طراز "تاوروس"، بعد التنسيق مع الشركاء الأوروبيين.

وفي المقابل، تحذّر موسكو، من أن هذه الخطوة من شأنها أن تجعل ألمانيا طرفًا في الحرب.