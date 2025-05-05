مصدر أمني إسرائيلي: إلقاء 48 قنبلة خلال الهجوم على اليمن

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قال مصدر أمني إسرائيلي، إنه تم إلقاء 48 قنبلة خلال الهجوم على اليمن.

ونقلت القناة 12 الإسرائيلية عن المصدر قوله إن ميناء الحديدة تعرض لضربة قاسية.

يأتي هذا فيما أفاد موقع أكسيوس نقلًا عن مسئول إسرائيلي، بأن الهجوم على اليمن استهدف ميناء الحديدة ومصنعا مهما يستخدمه الحوثيون.

وشاركت عشرات الطائرات في الهجوم على ميناء الحديدة ومصنع لإنتاج الخرسانة يخضع لسيطرة الحوثيين، وفق القناة 14 الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثية، إن «عدوانًا أمريكيًا إسرائيليًا يستهدف بـ6 غارات ميناء الحديدة».

وأضافت أن هناك «عدوانًا يستهدف مديرية باجل في الحديدة غربي اليمن».

وكانت إسرائيل قد تعرضت لهجوم بصاروخ فرط صوتي أطلقت جماعة الحوثي اليمنية، سقط في مطار بن جوريون في تل أبيب، بعد فشل اعتراضه، ما خلف عددًا من الإصابات.

ومنذ منتصف مارس الماضي، يتعرض اليمن لغارات أمريكية مكثفة، عبر شن 1300 غارة وقصف بحري، ما أدى لمقتل وإصابة مئات المدنيين حسبما تقول جماعة الحوثي.

واستأنفت الجماعة قصف مواقع داخل إسرائيل وسفنا في البحر الأحمر متوجهة إليها؛ ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس الماضي، الحرب على غزة.