مدير التأمين الصحي بالقليوبية توجه بالمتابعة وتطبيق المعايير بشكل صحيح لتحسين بيئة العمل

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عقدت الدكتورة رشا مصطفى، مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، أمس اجتماعًا مع إدارات وأقسام الفرع في البداية، ووجهت الشكر للدكتور سيد جلال، مدير الفرع السابق على ما قدمه من عمل وإنجازات بفرع القليوبية خلال توليه قيادة فرع القليوبية.

يأتي الاجتماع بهدف تعزيز ثقافة العمل، تبادل الخبرات، وتحسين بيئة العمل، لضمان استمرارية تحسين جودة الخدمات المقدمة بالمستشفيات والعيادات الخارجية.

وجهت مدير الفرع، بالمراقبة والمتابعة المستمرة للحفاظ على مستوى الأداء، لضمان رفع معدلات الإنجاز وتطبيق المعايير بشكل صحيح وفعال، ومناقشة مجريات وطرق العمل.



وأكدت مدير فرع التأمين الصحي بالقليوبية، ضرورة العمل بروح الفريق ووضع خطط واضحة لتحسين الأداء، موضحة أن العمل الجماعي يؤدي إلى النجاح.

كما شددت على تنفيذ التعليمات الواردة من الهيئة لخدمة المريض، يأتي هذا الاجتماع في إطار حرص التأمين الصحي بالقليوبية على الارتقاء بجودة الخدمات الصحية.