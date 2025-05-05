رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي: لن نشارك في توزيع المساعدات الإنسانية بقطاع غزة

قال رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، الليفتنانت جنرال إيال زامير، إنه لن يسمح لجنوده بالمشاركة في توزيع المساعدات الإنسانية بقطاع غزة، بحسب ما ذكرته قناة "إن 12" الإسرائيلية، مساء أمس الأحد.

ونقلت صحيفة "جيروزالم بوست" الإسرائيلية، اليوم الاثنين، عن زامير قوله خلال نقاش أمني محدود: "لا أرغب في سماع ذلك. سيقوم الجنود بتأمين المنطقة الإنسانية والسماح للمنظمات الدولية بتوزيعها (المساعدات)، بدون أن تصل إلى حماس - هذا ما سنفعله".

وأضاف: "أما أن يقوم الجنود بتوزيع الطعام على سكان غزة - فهذا لن نفعله. نقطة على السطر. لن أُعرِّض الجنود للخطر من أجل توزيع الماء والخبز على حشود متحفزة وجائعة".

وقالت مصادر حضرت النقاش لقناة "إن12" إن زامير "فرض واقعا... ولم يترك مساحة للنقاش السياسي". وذكرت بعض المصادر أن زامير كان يعبر عن نفسه "بحزم"، بينما وصف آخرون الأمر بالـ"مواجهة".

وفي إطار جهودها للضغط على حركة حماس للتفاوض على شروط إسرائيل لوقف إطلاق نار جديد، أوقفت إسرائيل في أوائل مارس دخول البضائع إلى غزة. وأدى ذلك إلى انزلاق القطاع، الذي يبلغ عدد سكانه 3ر2 مليون نسمة، إلى ما يُعتقد أنها أسوأ أزمة إنسانية منذ بدء الحرب.