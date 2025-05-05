الحوثيون في اليمن: إصابة 14 شخصا بقصف أمريكي على العاصمة صنعاء

أعلنت جماعة الحوثي في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين إصابة 14 شخصا جراء قصف شنه الطيران الأمريكي على العاصمة صنعاء، الخاضعة لسيطرتها.

وقالت وزارة الصحة في حكومة الحوثيين (غير معترف بها دولياً)، إن "العدوان الأمريكي على شارع الأربعين بمديرية شعوب في صنعاء، تسبب بإصابة 14 مواطناً في حصيلة أولية".

وذكرت قناة المسيرة الناطقة باسم الحوثيين، أن عددا من المحلات التجارية تضررت نتيجة القصف الأمريكي على شارع الأربعين في مديرية شعوب، شرقي صنعاء.

وبحسب القناة، شن الطيران الأمريكي سلسلة غارات جوية استهدفت شارع الأربعين (شرقاً)، ومنطقة عطان(جنوب غرب)، وشارع المطار في منطقة الروضة في مديرية بني الحارث، وشارع ومديرية بني مطر (شمالاً)، ومنطقة السواد جنوبي صنعاء.

وأكد شهود عيان لـ(د.ب.أ)، أن انفجارات عنيفة هزت أرجاء العاصمة صنعاء، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من على المواقع المستهدفة، تسببت بانتشار الذعر بين السكان.

وقال أحد سكان صنعاء، مفضلاً عدم ذكر اسمه لـ(د ب أ)، "إن الخوف يسيطر على كثير من السكان في أحياء صنعاء، نتيجة التصعيد العسكري المتبادل بين أنصار الله وإسرائيل".

وأضاف "لا يدفع ثمن ذلك سوى المواطن المسكين، ومع الأسف معظم الغارات الجوية لم تخلف سوى ضحايا في صفوف المدنيين وممتلكاتهم".

وتساءل "ما الذي حققته الولايات المتحدة منذ بدء عملياتها العسكرية ضد الحوثيين في اليمن حتى اليوم؟"، مضيفاً "لا شيء سوى قصف المواقع المقصوفة مسبقاً أو قصف مواقع جديدة للمدنيين".

وعبر المصدر عن غضبه من العمليات العسكرية التي ينفذها الحوثيون، مشيراً إلى أنها "لن تقدم شيء سوى جر البلاد إلى الهاوية، وتوسيع دائرة الصراع".

وتصاعدت حدة التهديدات بين الحوثيين، المدعومين من إيران، وإسرائيل بعد أن أطلق الحوثيون يوم امس الأحد صاروخ بالستي سقط في محيط مطار "بن جوريون" قرب تل أبيب، وهو المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل، بعد فشل اعتراضه من قبل الدفاعات الجوية الإسرائيلية.

وتوعد الحوثيون بتكرار استهداف المطار، وبدء حصار جوي على إسرائيل، رداً على "قرار العدوان الإسرائيلي بتوسيع العمليات العدوانية على غزة"، على حد وصفهم.

من جانبه، بدأ الجيش الإسرائيلي، وفقاً لقناة آي 24 الإسرائيلية، بالعمل على وضع خطط هجومية في اليمن لتقديمها للقيادة على الفور.

وتوعد رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، "بالرد على هجوم الحوثيين على مطار بلادهم الرئيسي "في الوقت والمكان اللذين نختارهما".