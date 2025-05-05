جيش الاحتلال الإسرائيلي يهاجم مصنع إسمنت باجل في الحديدة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، عن تنفيذ غارة جوية استهدفت مصنع إسمنت "باجل" الواقع شرقي مدينة الحديدة اليمنية.

ووفقًا للبيان العسكري الإسرائيلي، يُستخدم المصنع كمنشأة اقتصادية مهمة من قبل الحوثيين، بحسب شبكة "سكاي.نيوز.عربية".

وأكد الجيش أن الهجوم يندرج ضمن العمليات الهادفة إلى تقويض قدرات الحوثيين الاقتصادية والعسكرية، خاصة تلك المتعلقة بإمدادات الأسلحة والموارد الأساسية.

العملية تأتي في وقت حساس من التصعيد العسكري في المنطقة، حيث تستمر الغارات الإسرائيلية على أهداف حوثية في اليمن في إطار حملة موسعة، تزامنًا مع تصعيد مماثل على الجبهة اللبنانية. ويعتبر مصنع "باجل" أحد المنشآت الاقتصادية الحيوية التي يعتقد أن الحوثيين يعتمدون عليها لتأمين إيرادات تدعم جهودهم العسكرية في اليمن.