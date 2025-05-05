إعلام عبري: الحكومة تقرر عدم تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر

قررت الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، عدم تشكيل لجنة تحقيق في أحداث السابع من أكتوبر 2023، على ضوء قرار مجلس الوزراء الأمني المصغر (الكابنيت) بتوسيع نطاق العمليات القتالية.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن بيان رسمي للحكومة قوله "إنه في غضون ذلك، ستعد الحكومة والكنيست مشروع قانون لإنشاء "لجنة تحقيق خاصة"، وهي تختلف عن اللجنة الرسمية.. فيما قررت الحكومة تحديث معلومات المحكمة العليا خلال 90 يوما".

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، قد تقدم بمبادرة لتشكيل لجنة حكومية رسمية للتحقيق في أحداث 7 أكتوبر، تضاف إلى مطالبات واسعة في إسرائيل، الأمر الذي قوبل برفض ومماطلة من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشكل مستمر.