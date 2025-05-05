السعودية: غرامة مالية لمن يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها

أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن إجراءات صارمة بحق كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة.



وأكدت وزارة الداخلية تطبيق غرامة مالية تصل إلى 100000 ريال بحق كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن.(الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة، والمشاعر المقدسة بداية من اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم 14 من شهر ذي الحجة.

وأفادت بأن الغرامات تتعدد بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم.

وأهابت وزارة الداخلية بالجميع الالتزام بأنظمة وتعليمات للحج التي تهدف إلى المحافظة على أمن وسلامة الحجاج لأداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.

ودعت الوزارة في بيانها للمبادرة بالإبلاغ عن مخالفي تلك الأنظمة والتعليمات.

كما أشارت إلى أنه يحق لمن يصدر ضده قرار بإيقاع العقوبات المالية، التظلم خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار أمام اللجنة المختصة، والطعن في قرار اللجنة أمام المحكمة الإدارية خلال 60 يوما من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة.