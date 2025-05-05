إسرائيل تعلن عزمها الرد على هجوم الحوثيين على مطارها الدولي

أعلنت إسرائيل أنها تعتزم الرد على الهجوم الذي شنه الحوثيون على مطارها الدولي، ليس فقط ضد الميليشيا اليمنية نفسها، بل أيضا ضد إيران، بحسب ما كتبه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في منشور على منصة "إكس"، حيث قال إن الهجمات الحوثية جاءت من إيران.

وقال نتنياهو: "إسرائيل سترد على الهجوم الحوثي ضد مطارنا الرئيسي في الوقت والمكان اللذين نختارهما، وكذلك على سادتهم الإرهابيين الإيرانيين".

وكان ثمانية أشخاص قد أُصيبوا اليوم الأحد عندما أطلق الحوثيون، المدعومون من إيران، صاروخا باليستيا على مطار بن جوريون الدولي الواقع خارج تل أبيب. وأكد الجيش الإسرائيلي حدوث تأثير بالقرب من المطار.

وذكر موقع صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية أنه تقرر، خلال اجتماع أمني عاجل، أن يكون الرد العسكري الإسرائيلي على الهجوم الحوثي بالتنسيق الوثيق مع الولايات المتحدة.

وأفادت القناة الإسرائيلية الـ 12 بأن نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي "آرو 3" ونظام الدفاع الأمريكي "ثاد" فشلا في اعتراض الصاروخ الذي أُطلق من اليمن خلال محاولات الاعتراض.

وكانت إيران وإسرائيل قد اقتربتا بشكل خطير من اندلاع حرب شاملة العام الماضي، حيث نفذ البلدان ضربات جوية ضد بعضهما البعض، مما أثار مخاوف من تصعيد أوسع في الشرق الأوسط.