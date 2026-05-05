صحة القاهرة: إنقاذ مريض من سكتة دماغية بمستشفى شبرا العام

أعلن الدكتور تامر مدكور، رئيس قطاع الشؤون الصحية بالقاهرة، نجاح الفريق الطبي بوحدة السكتة الدماغية بمستشفى شبرا العام في إنقاذ مريض من مضاعفات خطيرة قد تؤدي إلى شلل دائم.

وقال مدكور، اليوم الثلاثاء، إن قسم الطوارئ بالمستشفى استقبل مريضًا يبلغ من العمر ٦٢ عامًا، يعاني من صعوبة شديدة بالكلام، مع شلل نصفي كامل بالجانب الأيسر من الوجه والجسم، وذلك بعد مرور ساعتين ونصف فقط من بداية الأعراض، حيث سجلت حالته ١٠ نقاط على مقياس السكتة الدماغية (NIHSS)، ما يعكس شدة الحالة عند الوصول.

وأوضح مدكور اليوم الثلاثاء، أن هذا الإنجاز يأتي في إطار جهود مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة للارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، تأكيدًا على كفاءة الفرق الطبية وجاهزية المستشفيات للتعامل مع مختلف الحالات الحرجة على مدار الساعة، وفقا لتوجيهات وزير الصحة والسكان.

ومن جانبه، أوضح الدكتور جهاد العسال، مدير المستشفى، أنه فور وصول المريض تم تفعيل بروتوكول السكتة الدماغية الشامل على الفور، حيث جرى إجراء الأشعة المقطعية والفحوصات المعملية اللازمة في وقت قياسي، لاستبعاد أي موانع تحول دون بدء العلاج.

وأشار إلى التعامل مع الحالة باستخدام عقار الميتاليز (Metalyse) المذيب للجلطات من الجيل الأحدث، والذي يمثل نقلة نوعية في بروتوكولات علاج السكتة الدماغية عالميًا، خاصة عند استخدامه خلال “الوقت الذهبي” لإنقاذ أنسجة المخ.

وأكد أن المريض أظهر استجابة سريعة وملحوظة عقب تلقي العلاج؛ إذ بدأت الحركة تعود تدريجيًا للأطراف، مع تحسن واضح في القدرة على الكلام بالإضافة إلى انخفض مقياس (NIHSS) من ١٠ إلى ٤ نقاط فور الحقن.

ونوه إلى أنه بفضل المتابعة الدقيقة والمستمرة من الفريق الطبي شهدت الحالة تحسنًا ملحوظًا، حيث انخفضت درجة التقييم إلى ٢ فقط خلال ٤٨ ساعة، وتمكن المريض من مغادرة المستشفى سيرًا على قدميه، في دلالة واضحة على كفاءة وسرعة التدخل الطبي، ونجاح الخطة العلاجية المتبعة، موضحًا أن الفريق الطبي يضم

الدكتور وائل عثمان، رئيس القسم، والدكتور محمود علاء، أخصائي المخ والأعصاب، الدكتور حسن الباشا، نائب المخ والأعصاب، ودينا سعيد، وبثينة ناجي من طاقم التمريض.