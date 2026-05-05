ضبط 10 أطنان نخالة و2400 كيلو لحوم مجهولة المصدر بمحافظة البحيرة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة حملة تموينية مكثفة على المخابز البلدية ومحال بيع السلع الأساسية بمركز كفر الدوار، تنفيذًا لتوجيهات المهندس محمد هداية وكيل وزارة التموين بالمحافظة، لإحكام الرقابة ومنع التلاعب في منظومة الدعم.

وتلقت الأجهزة المعنية إخطارًا من محمد فوزي مدير إدارة تموين كفر الدوار، يفيد بتنفيذ حملة برئاسة طارق أبو هواش مدير الرقابة التموينية، وبالاشتراك مع مباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن تحرير محضر تصرف في كمية قدرها 10 أطنان من نخالة الدقيق بالصرف في مكان وهمي.

كما تمكنت الحملة من ضبط 2400 كيلو جرام من اللحوم مجهولة المصدر بإحدى الثلاجات، و300 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بأحد محال بيع المبيدات الزراعية.

بالإضافة إلى المرور على شون توريد القمح للتأكد من انتظام العمل.

وجاءت الحملة برئاسة طارق أبو هواش رئيس الرقابة، وبرفقة صلاح مهدي مفتش الرقابة بالإدارة، وبالاشتراك مع الإدارة العامة لمباحث التموين وسط وغرب الدلتا.