وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 289 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت خلال الليل 289 طائرة مسيرة أوكرانية فوق الأراضي الروسية.

وقال البيان، "خلال الليلة الماضية، وحتى صباح اليوم الثلاثاء، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 289 طائرة مسيرة أوكرانية"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأضاف البيان، أن الطائرات المسيرة أُسقطت فوق مقاطعات بريانسك، وبيلجورود، وفورونيج، وكورسك، وكالوجا، وسمولينسك، وأوريول، وتفير، وتولا، وريازان، وبسكوف، ونوفجورود، ولينينجراد، وروستوف، وفولجوجراد، ومنطقة موسكو، وجمهوريتي القرم وتتارستان، وإقليم كراسنودار.

ويتعذر التحقق من هذه البيانات من مصدر مستقل.