الأردن يدين الهجوم الارهابي في مدينة العريش

أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن، اليوم الأربعاء، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية جنوب مدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

وجدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان سلمان القضاة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" اليوم ، "تضامن الأردن الكامل ووقوفه مع الأشقاء في مصر في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله ، وثقة المملكة بقدرة مصر الشقيقة على حماية أمنها واستقرارها ودحر العصابات الإرهابية".

وأضاف أن "المعركة ضد الاٍرهاب واحدة والارهاب عدو مشترك لا بد من تكاتف كل الجهود لهزيمته والقضاء على ظلاميته".

وكان ضابط شرطة وأمين شرطة وستة مجندين لقوا حتفهم ، كما قتل خمسة مسلحين خلال تبادل لإطلاق النار صباح اليوم مع مجموعة من المسلحين هاجموا كمينا أمنيا في غربي مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء ، حسبما أفاد بيان لوزارة الداخلية المصرية .