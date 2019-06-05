محافظ جنوب سيناء يؤدي صلاة العيد بساحة بمدينة الطور وسط تواجد أمني مكثف

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شهدت ساحة استاد طور سيناء تواجد أمني مكثف استعدادا لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وأدى اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، صلاة العيد بساحة استاد طور سيناء يرافقه اللواء أحمد أبو عقيل مدير أمن جنوب سيناء واللواء نادر عشماوي سكرتير عام المحافظة والمحاسب فوزي همام السكرتير العام المساعد واللواء محمود عيسى مستشار المحافظ للمشروعات.

وكان في استقبالهم أحمد عبد العظيم رئيس مدينة طور سيناء، والشيخ إسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والأمنية ومشايخ وعواقل بدو جنوب سيناء.

وشهدت الساحة توافد العشرات من مواطني مدينة الطور الذين حرصوا على تقديم التهاني للمحافظ.

جدير بالذكر أنه جرى تخصيص 17 ساحة و56 مسجدا لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك بجميع مدن المحافظة.



