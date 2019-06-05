أهالي الشرقية يؤدون صلاة عيد الفطر في شوارع المحافظة

أدى الملايين من أهالي محافظة الشرقية، صلاة عيد الفطر المبارك، صباح اليوم الأربعاء، في المساجد وساحات الصلاة التي خصصتها وزارة الأوقاف، فيما حرصَّ عدد منهم على التقاط الصور التذكارية عقب انتهاء خطبة العيد، وسط أجواء احتفالية بين الأهالي المتواجدين بالميادين بصحبة أطفالهم والذين حرصوا على شراء الهدايا والبالونات لمشاركة ذويهم في الاحتفال.

وتولى الشيخ سعيد عامر رئيس لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، إمامة المصلين في الساحة التي خصصها مجلس أمناء مدينة العاشر من رمضان لأكثر من 10 آلاف مواطن، حيث كانت الخطبة عن حسن معاملة الجيران.

كانت مديرية أوقاف الشرقية، أعلنت عن توزيع ساحات عيد الفطر المبارك على مختلف أنحاء المحافظة بجميع إدارات الأوقاف حسب الكثافة السكانية واحتياج المناطق للساحات، وخصصت 442 ساحة و884 إماما وخطيبا لأداء الصلاة.







