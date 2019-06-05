الأمم المتحدة تستدعي موظفيها من السودان

ذكرت فضائية «إكسترا نيوز»، أن الأمم المتحدة استدعت مساء اليوم الأربعاء موظفيها من السودان، نقلًا عن وكالة الأنباء الفرنسية «أ ف ب».

وتداولت أنباء، يوم الاثنين الماضي، عن محاولة فض اعتصام العاصمة السودانية ووقع قتلى ومصابين بين المعتصمين، بينما أكد المجلس العسكري الانتقالي أن ميدان الاعتصام مفتوح أمام المتظاهرين ولا مانع من الوصول إليه، نافيًا محاولة فض الاعتصام بالقوة.

ويُذكر أن القوات المسلحة السودانية، قد أعلنت شهر إبريل الماضي، عن الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير، واعتقاله، وتأسيس مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد لمدة عامين.