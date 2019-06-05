لجنة أطباء السودان: ارتفاع حصيلة فض اعتصام الخرطوم إلى 60 قتيلا

ذكرت لجنة أطباء السودان المركزية، صباح اليوم الأربعاء، أن حصيلة ضحايا فض اعتصام الخرطوم فجر أمس الأول الاثنين ارتفعت إلى 60 قتيلا ، وذلك حسبما أعلنت اللجنة ، المعارضة غير الرسمية ، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ولم يتسن لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) التأكد من مصدر مستقل.

وكان تجمع المهنيين السودانيين ، وهو إحدى القوى الرئيسية المشكلة لقوى إعلان الحرية والتغيير المعارضة، دعا الثلاثاء إلى مواصلة العصيان المدني حتى "إسقاط النظام".

وكان المجلس العسكري الانتقالي في السودان أصدر بيانا في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء أعلن فيه وقف التفاوض مع قوى المعارضة ممثلة في قوى الحرية والتغيير، ودعا إلى إجراء انتخابات عامة خلال تسعة أشهر.

وقال تجمع المهنيين، إن "مخطط إعلان الانتخابات والتنصل من الاتفاق مع قوى الحرية والتغيير وإعلان تشكيل حكومة /هزال بعضه فوق بعض".

وأكد أن "الإضراب السياسي متواصل والعصيان المدني الشامل مستمر حتى إسقاط النظام ... وتظاهراتنا ستتواصل مع إغلاق الطرق الرئيسية والكباري (الجسور) وتعطيل السلطة الغاشمة ونزع شرعيتها وسلطانها في القطاعين العام والخاص".