تركيا: الهجوم الإسرائيلي في المياه الدولية قرصنة ويهدد القيم الإنسانية

• رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة برهان الدين دوران دعا المجتمع الدولي لموقف واضح دفاعا عن العدالة وحرية الملاحة

وصف رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، الهجوم الذي نفذته إسرائيل ضد "أسطول الصمود العالمي" المتجه إلى غزة لتقديم مساعدات إنسانية، بأنه قرصنة وانتهاك صريح للقانون وهجوم لا يمكن قبوله.

وأوضح دوران بتدوينة على منصة "إن سوسيال" التركية، الخميس، أن استهداف هذه المبادرة التي تعكس ضمير المدنيين لا يقتصر على كونه اعتداء على جهود الإغاثة، بل يمثل أيضا تهديدا للقيم الإنسانية المشتركة.

وأضاف أن إسرائيل أظهرت من خلال الهجوم أنها تمارس "القرصنة" في المياه الدولية، داعيا المجتمع الدولي إلى عدم التزام الصمت إزاء هذا التصرف المتهور، واتخاذ موقف واضح إلى جانب القانون والعدالة وحرية الملاحة.

وأشار إلى أن أوضاع المواطنين الأتراك وبقية الركاب على متن الأسطول يتم متابعته عن كثب، بالتنسيق مع الدول المعنية.

وفجر الخميس، استولت البحرية الإسرائيلية في المياه الدولية بالبحر المتوسط على 20 سفينة ضمن "أسطول الصمود العالمي" لكسر الحصار عن قطاع غزة، واعتقلت نحو 175 ناشطا.

وقالت الخارجية الإسرائيلية عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية: "يتجه حوالي 175 ناشطا من أكثر من 20 سفينة من الأسطول الآن إلى إسرائيل".

فيما أعلن الأسطول في بيان أن الجيش الإسرائيلي استولى على 21 سفينة، بعد مهاجمتها على بعد أميال من المياه الإقليمية اليونانية.