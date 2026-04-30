مجلس الأعمال التونسي الإفريقي يوقّع 15 اتفاقية مع شركاء

وقّع مجلس الأعمال التونسي الإفريقي 15 اتفاقية شراكة في عدّة قطاعات، منها البنية التحتية والطاقة والمياه والاتصالات والهندسة، وذلك مع عدد من غرف تجارة ومنظمات إفريقية.

ونقلت الإذاعة الحكومية التونسية عن رئيس المجلس (غير حكومي) أنيس الجزيري قوله الأربعاء، إن الاتفاقيات وُقعت خلال حفل أُقيم على هامش الدورة التاسعة من الندوة الدولية "تمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا فيتا 2026"، التي انعقدت الثلاثاء والأربعاء بالعاصمة تونس ببادرة من مجلس الأعمال التونسي الإفريقي.

ووفق الجزيري أبرمت أهم ثلاث اتفاقيات مع جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار مشروع "ضخم" يهم التوسع العمراني لمدينة كينشاسا المعروفة باسم كيامونا، يمتد على مساحة 43 ألف هكتارا (الهكتار يساوي 10 متر آلاف مربع).

وأضاف أن "الاتفاق الأول يتعلق بإنشاء قطب تكنولوجي في كيامونا سيتم تطويره بالاعتماد على الخبرة التونسية".

وتابع الجزيري: "هذا المشروع الضخم سيتم إنجازه من قبل الكونسورتيوم التونسي لتنمية إفريقيا TUCAD، وهو هيكل يضم 12 مؤسسة تونسية تنشط في عدة قطاعات على غرار البنية التحتية والطاقة والمياه والاتصالات والتطهير والهندسة".

وأردف أن "هذا الكونسورتيوم سيكون مكلفا بتعبئة التمويلات اللازمة للمشروع، والتي تقدر بحوالي 100 مليون يورو".

أما المشروع الثاني فيهم "نوفايسون سيتي كينشاسا" الذي يتم تطويره بالشراكة مع شركة "نوفايسون سيتي سوسة"، وهو نموذج معترف به في مجال الأقطاب التكنولوجية، خاصة في الصناعة والروبوتات والتكنولوجيات الحديثة، وفق الجزيري.

في حين يهم المشروع الثالث إنشاء مجمع صناعي في قطاع النسيج.

وأوضح الجزيري أنه "تم توقيع اتفاقيات أخرى مع عدد من غرف التجارة الإفريقية ومنظمات أعراف، لا سيما من مدغشقر، بهدف تعزيز التشبيك وخلق المزيد من الفرص لفائدة المؤسسات التونسية."

وذكر "أن الهدف الرئيسي يتمثل في تطوير الصادرات التونسية نحو إفريقيا، وتشجيع استثمارات المؤسسات التونسية في القارة، ودعم تموقعها في الأسواق الإفريقية."

كما أشار إلى إبرام شراكة مع "كاروسال فاينانس"، وهي شركة تمويل دولية توجد في لندن، بهدف دعم المشاريع التونسيّة في إفريقيا.

وانعقدت الدورة التاسعة من المنتدى الدولي لتمويل الاستثمار والتجارة في إفريقيا "فيتا 2026" يومي الثلاثاء والأربعاء، تحت شعار "سلاسل القيمة الأفريقية: تطوير الرافعة الاستراتيجية لتحقيق الانتقال في القارّة الإفريقيّة"، بحضور أكثر من 3000 مشارك من قرابة 70 دولة".​​​​​​​