تونس وليبيا توقعان مذكرة تفاهم في التكوين المهني وتبادل اليد العاملة

وقعت تونس وليبيا، مذكرة تفاهم في قطاع التكوين والتدريب المهني والتشغيل وتبادل الأيدي العاملة.

جاء ذلك خلال لقاء الأربعاء، في تونس بين وزير التكوين المهني والتشغيل التونسي رياض شوّد، ووزير العمل والتأهيل الليبي علي العابد، وفق الإذاعة التونسية.

ونقلت الإذاعة عن شوّد قوله، إن الاتفاقية المبرمة مع ليبيا "تمتد لـ5 سنوات وقابلة للتجديد آليا".

وأضاف أن السلطات الليبية "ستقوم بتحديد احتياجاتها من مواطن الشغل ثم ستقوم الجهات التونسية بتمكينها من قاعدة البيانات التي تخص الباحثين عن عمل حتى تقوم بعملية الاختيار ومباشرةً يقع انتدابهم".

وذكر أنه "تم التركيز على ضرورة العمل على ضمان حقوق العمال وتوفير التغطية الاجتماعية لهم"، مشيرا إلى "الاتفاق على تنظيم أيام توظيف بين البلدين بصفة منتظمة ودورية".

ومن ناحيته، أكد العابد، أن الاتفاقية "تعتبر الإطار القانون لتنفيذ عدة برامج بين تونس وليبيا وتبادل الخبرات بين البلدين".

وأضاف أن هذه الاتفاقية "تشمل عديد الاختصاصات منها الهندسة النفط والطاقة والغاز"، وفق ذات المصدر.

وأشار العابد، إلى أن "تنظيم 23 رحلة جوية يوميا بين تونس وليبيا سيسهم في تسهيل عملية تنقل العمال التونسيين إلى ليبيا".

وفي 11 أبريل، بحث رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس، مع وزير الخارجية التونسي محمد علي النفطي سبل تعزيز علاقات التعاون والشراكة بين البلدين.

وقالت الخارجية التونسية آنذاك إن الدبيبة عبر عن حرصه على "مزيد من الدفع لعلاقات التعاون والشراكة التونسية الليبية وإعطائها انطلاقة جديدة ترتقي إلى تطلعات الشعبين الشقيقين".​​​​​​​