الخبرة الكندية تصطدم بالصحوة الهولندية في مونديال السيدات

قد تخلو المجموعة الخامسة في الدور الأول لبطولة كأس العالم 2019 لكرة القدم للسيدات من المنتخبات التي سبق لها الفوز باللقب العالمي ، ولكنها لا تخلو بالتأكيد من الفرق القادرة على ترك بصمة في هذه النسخة المرتقبة من البطولة.

ويأتي المنتخب الكندي صاحب التاريخ الكبير في كرة القدم النسائية على رأس هذه المجموعة التي تضم معه منتخبات الكاميرون ونيوزيلندا وهولندا.

وقبل أربع سنوات ، التقى المنتخبان الكندي والهولندي في مونديال 2015 بكندا وانتهت المباراة بالتعادل لكن المؤكد أن المواجهة بينهما في النسخة الجديدة ستتسم بطابع مختلف وبأداء أكثر قوة في ظل الطفرة التي حققتها كرة القدم النسائية بهولندا في السنوات القليلة الماضية والتي توجتها بإحراز لقب كأس أمم أوروبا (يورو 2017 ) .

ولهذا ، ينتظر أن يشتعل الصراع بين المنتخبين هذه المرة على صدارة المجموعة الخامسة فيما يتطلع المنتخب النيوزيلندي إلى اجتياز الدور الأول في البطولة للمرة الاولى في تاريخه علما بأنه يخوض النهائيات للمرة الخامسة.

وفي المقابل ، يخوض المنتخب الكاميروني هذه النسخة بطموحات كبيرة بعدما اجتاز الدور الأول في مشاركته الوحيدة السابقة بالبطولة عام 2015 ويتطلع للتقدم أكثر من هذا في نسخة 2019 .

والسطور التالية توضح بعض الحقائق عن فرق المجموعة (طبقا للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا") :

المنتخب الكندي:

التصنيف العالمي : الخامس.

عدد المشاركات السابقة في البطولة : ست مشاركات.

أفضل نتيجة للفريق في بطولات كأس العالم : المركز الرابع.

الطريق للنهائيات : شق المنتخب الكندي طريقه ببراعة نحو مونديال 2019 وذلك خلال مشاركته القوية في بطولة كأس أمم اتحاد كونكاكاف (أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) حيث فاز 2 / صفر على جامايكا و12 / صفر على كوبا و3 / 1 على كوستاريكا ثم 7 / صفر على بنما في المربع الذهبي ليضمن التأهل للنهائي وكذلك لمونديال 2019 قبل خسارته أمام نظيره الأمريكي صاحب الأرض في المباراة النهائية للبطولة.

المدير الفني : تولى الدنماركي كينيث هاينر مولر تدريب الفريق في كانون ثان/يناير 2018 خلفا للمدرب جون هيردمان الذي ظل مع الفريق سبعة أعوام وقاده لبرونزية دورتي الألعاب الأولمبية 2012 و2016 . وكان هاينر مولر مدربا للمنتخب الدنماركي خلال الفترة من 2006 إلى 2013 وقاد الفريق لمونديال 2007 في الصين.

أبرز لاعبة : تستحوذ كريستين سينكلار على الرقم القياسي لعدد المباريات التي خاضتها أي لاعبة مع المنتخب الكندي لكرة القدم ، وما زالت من العناصر المهمة لغاية في صفوف الفريق لما تتسم به من قدرة على هز الشباك إضافة للسرعة والقوة والمهارات الفنية التي تتميز بها وكذلك رؤيتها الرائعة للملعب. وتخوض سينكلار فعاليات المونديال للمرة الخامسة.

المنتخب الكاميروني:

التصنيف العالمي : المركز 46 عالميا.

عدد المشاركات السابقة في البطولة : مشاركة واحدة.

أفضل نتيجة للفريق في بطولات كأس العالم : دور الستة عشر.

الطريق للنهائيات : بعد خسارته مجددا أمام المنتخب النيجيري في المربع الذهبي لبطولة كأس أمم أفريقيا 2018 ، فاز المنتخب الكاميروني على نظيره المالي 4 / 2 في مباراة تحديد المركز الثالث وحجز البطاقة الثالثة الأخيرة لأفريقيا في مونديال السيدات.

المدير الفني : تولى ألان جيومفا تدريب المنتخب الكاميروني للسيدات في كانون ثان/يناير بعدما كان ممرنا بدنيا تحت قيادة المدرب السابق جوزيف ندوكو الذي قاد الفريق إلى مونديال 2019 . وسبق لجيومفا أن درب عددا من الأندية الكاميرونية.

أبرز لاعبة : نالت اللاعبة جابرييلا أونجيوني شهرة عالمية من خلال عروضها القوية في بطولة كأس العالم 2015 بكندا حيث ساعدت المنتخب الكاميرون على بلوغ الدور الثاني (دور الستة عشر) في أول مشاركة له بالبطولة. ومنذ ذلك الحين ، أصبحت لاعبة الوسط المهاجمة أونجيوني من أبرز اللاعبات في القارة الأفريقية وسجلت هدفا حاسما في المباراة أمام مالي في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة الأمم الأفريقية المؤهلة لمونديال 2019 .

المنتخب النيوزيلندي :

التصنيف العالمي : المركز 19 عالميا.

عدد المشاركات السابقة في البطولة : أربع مشاركات.

أفضل نتيجة للفريق في بطولات كأس العالم : دور المجموعات.

الطريق للنهائيات : رغم الاستعدادات المتواضعة للفريق وتعرض العديد من لاعباته للإصابات ، فرض المنتخب النيوزيلندي هيمنته على بطولة كأس أمم أوقيانوسية في تشرين ثان/نوفمبر الماضي وتوج بلقب البطولة للمرة الرابعة على التوالي بالفوز في جميع المباريات الخمس التي خاضها بالبطولة. وسجل الفريق 43 هدفافي هذه المباريات الخمس ولم تهتز شباكه بأي هدف.

المدير الفني : يتمتع المدرب الاسكتلندي توم سيرماني بخبرة هائلة كما سيخوض بطولة العالم للمرة الرابعة في مسيرته التدريبية حتى الآن ولا يتفوق عليه في هذا سوى الأسطورة النرويجي إيفين بيليرود. وخاض سيرماني البطولة أول مرة في 1995 مدربا للمنتخب الأسترالي ثم عاد في 2005 لتدرب نفس الفريق وقاده إلى النهائيات في 2007 و2011 فيما ستكون نسخة 2019 هي الأولى له مع المنتخب النيوزيلندي.

أبرز لاعبة : ستكون آلي رايلي واحدة من أكثر لاعبات مونديال 2019 خبرة حيث حيث خاضت ثلاث بطولات كأس عالم وثلاث دورات أولمبية في مسيرتها الدولية التي بدأت في 2007 . وحققت رايلي قائدة المنتخب النيوزيلندي نجاحا كبيرا على مستوى الأندية في الولايات المتحدة والسويد قبل انتقالها مؤخرا للعب في إنجلترا.

المنتخب الهولندي:

التصنيف العالمي : الثامن.

عدد المشاركات السابقة في البطولة : مشاركة واحدة.

أفضل نتيجة للفريق في بطولات كأس العالم : دور الستة عشر.

الطريق للنهائيات : بعد احتلال الفريق المركز الثاني في مجموعته بالتصفيات الأوروبية اضطر لخوض الملحق وفاز فيه بجدارة على الدنمارك في المربع الذهبي ثم على سويسرا ليحجز مقعده في النهائيات.

المدير الفني : منذ تعيين سارينا فيجمان مدربة للمنتخب الهولندي في يناير 2017 ، وصل الفريق لمستويات وإنجازات لم يحققها من قبل حيث قادت الفريق للقبه الأول في بطولات كأس أمم أوروبا وذلك في عام 2017 ما منحها جائزة أفضل مدرب للكرة النسائية باستفتاء الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) لعام 2017 .

أبرز لاعبة : لعبت ليكي مارتينز بموهبتها الكبيرة وقدرتها على المراوغة دورا بارزا في فوز المنتخب الهولندي بلقب كأس أمم أوروبا (يورو 2017) وكذلك التأهل لمونديال 2019 . وفازت مارتينز بجائزة أفضل لاعبة في العالم باستفتاء الفيفا لعام 2017 .