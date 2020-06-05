جمعية المؤلفين والملحنين تنعي الملحن أشرف سالم

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، عبر حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، الملحن أشرف سالم، وعلقت قائلة: "سائلين المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته وأن يتقبله بأفضل قبول ويتقدم مجلس الإدارة والاعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه".

يذكر أن الملحن أشرف سالم، توفي منذ ساعات إثر تعرضه لأزمة فقلبية مفاجئة، عن عمر يناهز الـ50 عاما.

وقدم الملحن أشرف سالم عددا كبير من الألحان المميزة لعدد من النجوم، منهم؛ محمد منير، ديانا حداد، إيهاب توفيق، محمد فؤاد، جنات، سميرة سعيد، لؤي، آمال ماهر.

الجدير بالذكر أن دعاء "يارب يارب" للمطرب إيهاب توفيق هو آخر أعمال الملحن أشرف سالم، ومن كلمات أحمد عبدالله وتوزيع أحمد عبد العزيز، وتم طرحه خلال شهر رمضان الماضي.



