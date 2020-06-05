رد صادم من باير ليفركوزن على طلب ريال مدريد بشأن التعاقد مع هافيرتز

ذكر تقرير إخباري اليوم الجمعة أن نادي باير ليفركوزن الألماني لكرة القدم رفض عرضا من ريال مدريد الإسباني لضم لاعب خط الوسط الألماني الشاب كاي هافيرتز.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن ريال مدريد عرض 80 مليون يورو للتعاقد مع نجم خط الوسط البالغ من العمر 20 عاما، مع إعارته لليفركوزن لمدة عام، على أن ينتقل إلى مدريد في 2021 .

وأضافت الصحيفة أن باير ليفركوزن رفض عرض ريال مدريد، متمسكا بعدم التفريط في اللاعب بمقابل يقل عن 100 مليون يورو، وهو ما يحتاجه النادي للاستثمار في شراء لاعبين آخرين في سوق الانتقالات المقبلة.

وقال رودي فولر مدير الكرة بنادي باير ليفركوزن، مؤخرا، في تصريحات لشبكة "سكاي" :"يمكننا إبقاءه لمدة عام آخر، وربما نفعل ذلك."

وفي الوقت نفسه، أكد فولر أنه رغم تداعيات أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لا يرغب النادي في الاستغناء عن هافيرتز بأقل من المبلغ المطلوب.

وتجدر الإشارة إلى أن بايرن ميونخ من بين الأندية التي ترغب في ضم هافيرتز، الذي يستمر عقده الحالي مع ليفركوزن حتى عام 2022 .