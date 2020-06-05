السعودية: قرابة 4000 مسجد إضافي خففت الزحام في صلاة الجمعة

أسهم فتح 3869 مسجداً إضافياً للجوامع بمناطق المملكة العربية السعودية التي اعتمدتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد لإقامة صلاة الجمعة مؤقتاً، اعتباراً من اليوم الجمعة وحتى أشعار آخر، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الوزارة، في تخفيف الزحام بالجوامع وتحقيق التباعد بين المصلين ضمن البروتوكولات الصحية المعتمدة من الجهات المختصة لمنع تفشي فيروس "كورونا" المستجد.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس"، بأن مساجد وجوامع المملكة شهدت اليوم انتظام وتحقيق للتباعد بين المصلين ولبس الكمامات وتعقيم وغسل اليدين والوضوء في المنازل وإحضار السجادة وعدم حضور كبار السن والمرضى.

وزودت الوزارة أئمة المساجد بالخطب التي أعدتها بإشراف فريق مختص من العلماء والمشايخ، والتي تم إدراجها عبر بوابتها الإلكترونية وخصصت للحديث عن جائحة "كورونا" ودور الفرد والجماعة في الأخذ بالإجراءات الاحترازية التي أقرتها الدولة؛ لمنع انتشار هذا الوباء، إلى جانب التأكيد على أن حفظ النفس من أجل مقاصد الشريعة، وأن تنفيذ التعليمات من الواجبات الشرعية التي يأثم المسلم بتركها.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قد أصدر تعميماً بشأن النظر في جميع الجوامع التي يلاحظ فيها الازدحام وقت صلاة الجمعة وتحديد المساجد القريبة منها والمهيأة لكي تقام فيه صلاة الجمعة، وأن يكون الأذان الأول قبل دخول الوقت بعشرين دقيقة، وأن يتم فتح الجوامع قبل دخول الوقت بـ 20 دقيقة وإغلاقها بعد الصلاة بعشرين دقيقة، وألا تتجاوز خطبة الجمعة مع الصلاة 15 دقيقة.