لوفتهانزا الألمانية تمدد إلغاء رحلاتها إلى طهران بسبب المخاوف الأمنية حتى 9 مايو

قالت شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا، اليوم الاثنين، إنها ستمدد إلغاء الرحلات الجوية إلى العاصمة الإيرانية طهران؛ بسبب المخاوف الأمنية حتى التاسع من مايو المقبل، وذلك حسبما نشرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وفي 17 أبريل الماضي، قررت الشركة تعليق رحلاتها الجوية إلى العاصمة الإيرانية طهران حتى نهاية الشهر؛ بسبب المخاوف الأمنية المستمرة في المنطقة.

وأضافت الشركة أنها ستبقي على إلغاء جميع الرحلات الجوية إلى طهران وبيروت حتى 30 أبريل، مشيرة إلى أن الإلغاء يشمل جميع المجال الجوي الإيراني.

جدير بالذكر أن شركة الطيران الألمانية لوفتهانزا أعلنت تكبّدها خسائر كبيرة في الربع الأول وخفّضت توقّعاتها للعام 2024 بسبب إضرابات شهدتها مؤخرا، وحذّرت من مخاطر النزاع في الشرق الأوسط وتداعياته.

وبلغت الخسائر التشغيلية المعدّلة 849 مليون يورو (902 مليون دولار)، وفقا للنتائج الأولية.