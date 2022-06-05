بابا الفاتيكان ينتقد أنانية المجتمع خلال كلمته في عيد العنصرة

استنكر البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، الأنانية في المجتمع خلال كلمته في "عيد العنصرة" أو "عيد الخمسين" اليوم الأحد.



وقال البابا خلال كلمته في كنيسة القديس بطرس: "الروح العلمانية تدفعنا إلى التركيز فقط على مشاكلنا ومصالحنا الخاصة".



وأشار إلى أن الأشخاص ركزوا فقط على الحاجة إلى الظهور بمظهر مناسب وعلى النضال من أجل الدفاع عن هوياتهم الوطنية وانتماءاتهم الجماعية.



وترأس عميد كلية الكرادلة، جيوفاني باتيستا ري، القداس بدلا من البابا، الذي جلس بالقرب منه، بسبب مشاكله المستمرة في الركبة. وألقى العظة من كرسي متحرك.