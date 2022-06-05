مقتل 32 شخصا على الأقل جراء حريق داخل مستودع حاويات في بنجلاديش

لقي 32 شخصا على الأقل حتفهم جراء حريق مهول، يعتقد أنه نجم عن وقوع انفجارات، في مستودع للحاويات شرقي بنجلاديش، حسبما أفاد مسؤولون ورجال إطفاء اليوم الأحد.

وقع الحريق في منشأة "بي.إم إنلاند كونتينر ديبوت"، وهو مشروع هولندي بنجلاديشي مشترك، بالقرب من ميناء تشاتوجرام جنوب شرقي بنجلاديش، مساء السبت بعد تسجيل عدة انفجارات، وفقا لمسؤول الإطفاء أنيس الرحمن.

وأضاف المسؤول أن الجهود التي بذلتها فرق الإطفاء على مدار الليل لإخماد النيران لم تكن كافية. وأوضح أن انفجارات صغيرة في الحاويات الممتلئة بالمواد الكيميائية جعلت عملية مكافحة النيران صعبة، وأنه من بين القتلى عدد من رجال الإطفاء.

وقال إن رجال الإطفاء رصدوا مواد كيميائية مثل بيروكسيد الهيدروجين في العديد من الحاويات داخل مستودع الاستيراد والتصدير الذي يبعد 300 كيلومتر جنوب شرق العاصمة دكا، ويقع على بعد 20 كيلومترا من ميناء تشيتاجونج، وهو الميناء الرئيسي في البلاد.

وأضاف أنيس الرحمن أنه تم استدعاء قوات من الجيش للمشاركة في عملية الإنقاذ. ولم يتمكن من إعطاء أي سبب للحريق.

ومن ناحيته، قال مسؤول الشرطة في مستشفى كلية الطب في تشيتاجونج علاء الدين تالوكدر، إنه تم نقل 32 جثة على الأقل إلى المشرحة حتى ظهر اليوم الأحد.

كما أفاد مسؤول الشرطة شاه جهان سيكدر، بأنه تم تحديد هوية 5 من القتلى وأنهم من رجال هيئة الإطفاء والدفاع المدني.

وأظهرت لقطات تليفزيونية رجال الإطفاء وهم يحاولون إخماد النيران باستخدام الخراطيم في أحد المواقع، بينما تشعل انفجارات في أجزاء أخرى الحرائق داخل المستودع.

يشار إلى أن سقوط قتلى جراء الحرائق والكوارث في القطاع الصناعي هو أمر متكرر في بنجلاديش.