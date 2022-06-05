سبوتنيك: القوات الأوكرانية تطلق 10 صواريخ جراد على دونيتسك

أفادت تقارير صادرة عن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الانفصالية، بقصف القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك، وأطلقت 10 صواريخ من نظام إطلاق الصواريخ المتعدد «جراد».

ووفقا للتقارير المنشورة على قناة المكتب عبر تطبيق «تلجرام»: «تم تسجيل إطلاق عشرة صواريخ من BM- 21 (جراد) من جانب القوات الأوكرانية»، حسبما نشرت وكالة «سبوتنيك» الروسية.

وقبل يومين، أفاد مكتب تمثيل جمهورية دونيتسك الانفصالية في المركز المشترك للسيطرة والتنسيق الخاص بنظام وقف إطلاق النار، بأن القوات الأوكرانية قصفت أراضي جمهورية دونيتسك 44 مرة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حيث أطلقت 414 قنبلة، ما أدى إلى إصابة شخصين مدنيين.

ويأتي هذا تزامناً مع مواصلة القوات المسلحة الروسية، ما تطلق عليه «العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا»، والتي بدأت في 24 فبراير الماضي.

ووصف الرئيس فلاديمير بوتين، هدف هذه العملية بأنه «حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات». لهذا، حسب قوله، من المخطط تنفيذ «نزع السلاح والقضاء على التوجه النازي في أوكرانيا».

ووفقًا لوزارة الدفاع الروسية، فإن القوات المسلحة تهاجم البنية التحتية العسكرية والقوات الأوكرانية فقط، وتوجد وحدات فرعية لقوات الدفاع الشعبي التابعة لجمهوريتي دونباس ولوجانسك، تنفذ مهامها بالتعاون مع العسكريين الروس.