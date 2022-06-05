«كيه إل إم» للطيران تبدأ في نقل ركاب عالقين في أوروبا إلى أمستردام

بدأت شركة الخطوط الجوية الهولندية "كيه إل إم" اليوم الأحد، في نقل الكثير من ركابها العالقين في دول أوروبية يوم أمس السبت إلى أمستردام.

وتعمل شركة الطيران بكل جد لإعادة الحجز للركاب الذين كان يفترض أن يسافروا من مطار سخيبول يوم أمس السبت وفقدوا اتصالاتهم، حسبما قال متحدث باسم "كيه إل إم" لوكالة "أيه إن بي" الهولندية للأنباء.

وخف الوضع إلى حد ما، لكن لا يزال من غير المؤكد أن يتم نقل كل الركاب العالقين اليوم الأحد. وقال المتحدث إن "كيه إل إم تود أن تشدد على أنها تبذل أقصى جهودها لتقديم رحلات بديلة للركاب في أقرب وقت ممكن".

وبسبب تأخيرات كبيرة في نقل الركاب بمركزها في أمستردام، قررت كيه إل إم، وفقا لتقارير، إلغاء عدد قليل من الرحلات المقررة لمدن أوروبية من الساعة 5 مساء (1500 بتوقيت جرينتش) يوم أمس السبت.

ووفقا للوكالة الهولندية، عادت 42 طائرة في المجمل إلى أمستردام خاوية. وتم إرسال الركاب المتضررين للمنزل أو الإقامة في فنادق.