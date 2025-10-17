700 مليون شخص حول العالم يعيشون في فقر مدقع

يعيش نحو 700 مليون شخص حول العالم ضمن فئة "الفقر المدقع" بحسب البنك الدولي، على أقل من 2.15 دولار أمريكي للفرد يوميا.

ووفقا لتقرير البنك الدولي لعام 2024، الذي اطلع عليه مراسل الأناضول، يعيش 8.5 بالمئة تقريبا من سكان العالم في فقر مدقع، وهو ما يعادل قرابة 700 مليون شخص.

ويعد من يعيشون على أقل من 2.15 دولار أمريكي للفرد يوميا فقراء جدا.

ويعيش ما يقرب من 3.5 مليار شخص حول العالم على أقل من 6.85 دولار أمريكي للفرد يوميا، وهو مستوى معيشي منخفض جدا ويُصنفون ضمن الفقراء في البلدان متوسطة الدخل.

وتبرز مناطق شرق آسيا والمحيط الهادئ وجنوب آسيا كأكبر مناطق شهدت انخفاضا في معدلات الفقر على مدار الـ25 عاما الماضية.

وتشير التقديرات إلى أن 7.3% من سكان العالم سيعيشون في فقر مدقع بحلول عام 2030.

وفقا للبيانات التي جمعتها منصة "Visual Capitalist" الكندية استنادا لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي لشهر أبريل 2025، تقع أفقر دول العالم في الغالب جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، بالنظر إلى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.

ويتصدر جنوب السودان القائمة كأفقر دولة في العالم، بنصيب للفرد من الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 251 دولارا، يليه اليمن بمعدل دخل للفرد بـ 417 دولارا، ثم بوروندي، الواقعة في شرق أفريقيا، بحوالي 490 دولارا للفرد.

جدير بالذكر أن الأمم المتحدة أعلنت في 22 ديسمبر/كانون الأول 1992 يوم 17 أكتوبر يوما دوليا للقضاء على الفقر.