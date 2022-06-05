محافظ الفيوم يشهد انطلاق فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة حقك تنظمي

شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، انطلاق فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة "حقك تنظمي"، بالمركز الطبي الحضري بكيمان فارس، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية لتنمية الأسرة المصرية.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسام عباس رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة، والدكتورة دعاء محمد رئيس الإدارة المركزية لخدمات تنظيم الأسرة، والدكتورة غادة هلال مدير عام إدارة تنظيم الأسرة بالفيوم.

وتفقد محافظ الفيوم، أقسام الكشف الطبي، وتقديم المشورة، والتثقيف الصحي، بمقر الحملة بالمركز الطبي الحضري بكيمان فارس، وناقش عددا من المترددات حول الخدمات التي تقدمها الحملة للمستفيدات.

وأشار الأنصاري، إلى أن الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة "حقك تنظمي" يتم تنظيمها على مرحلتين، الأولى بدأت اليوم وتستمر حتى يوم الخميس 9 يونيو الجاري بجميع عيادات تنظيم الأسرة بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدينة الفيوم، ومراكز سنورس وأبشواي وإطسا، فيما تنطلق المرحلة الثانية من المبادرة يوم الأحد 12 يونيو وتستمر حتى يوم الخميس 16 يونيو بمراكز طامية والفيوم ويوسف الصديق.

ومن جهته، أكد وكيل وزارة الصحة استعداد المديرية بشكل تام لتنفيذ فعاليات الحملة، حيث تم وضع الخطط اللازمة وتدريب الفرق الطبية المشاركة، كما تم مراعاة توفير مستلزمات مكافحة العدوى بجميع العيادات.

وأشار إلى توفير أخصائيات تنظيم الأسرة والنساء بجميع مراكز الحملة بالوحدات الثابتة والعيادات المتنقلة، كما يتم صرف جميع وسائل تنظيم الأسرة للمستفيدات بالمجان.

وأوضح أن إجمالي عدد السيدات المستهدفات من الحملة 6000 منتفعة جديدة بجميع مراكز وقرى المحافظة.