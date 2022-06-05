الشرطة تحدد أماكن جميع المفقودين في حادث قطار جنوب ألمانيا

تمكنت الشرطة من تحديد أماكن آخر حالات المفقودين العالقة في حادث القطار الذي وقع بالقرب من مدينة جارميش-بارتنكيرشن جنوب ألمانيا.

وقال متحدث باسم رئاسة الشرطة اليوم الأحد، إن السلطات تعرف في الوقت الراهن مكان وجود كل الأشخاص الذين تم الإبلاغ عن فقدهم منذ بعد ظهر أول أمس الجمعة.

كان الحادث أسفر عن مقتل خمسة أشخاص فيما دخل العديد من الأشخاص في عداد المفقودين وذلك بسبب نقل المصابين الذين زاد عددهم عن 40 شخصا إلى مستشفيات مختلفة، كما كان من غير المعروف بعد ما إذا كان هناك أشخاص آخرين تحت عربات القطار المقلوبة.