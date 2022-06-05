 الحزب الحاكم في الهند يعلق عمل المتحدث باسمه بسبب تصريحات مسيئة للنبي محمد - بوابة الشروق
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الحزب الحاكم في الهند يعلق عمل المتحدث باسمه بسبب تصريحات مسيئة للنبي محمد

هديل هلال
نشر في: الأحد 5 يونيو 2022 - 2:52 م | آخر تحديث: الأحد 5 يونيو 2022 - 2:52 م

قالت وسائل إعلام هندية، اليوم الأحد، إن حزب بهارتيا جاناتا الحاكم في الهند، علق عمل المتحدث باسمه، بعد تعليقات مسيئة للنبي محمد.

وتصدر وسم #إلا_رسول_الله_يا_مودي ما تداوله رواد موقع «تويتر» في مصر والسعودية وعدد من البلدان العربية الأخرى، على خلفية تصريحات اعتُبرت مسيئة للنبي محمد، للمتحدث الرسمي باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي.

وقالت وسائل إعلام هندية، بينها موقع هندوستان تايمز، إن المتحدث باسم حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند، نوبور شارما أدلى، مؤخرًا بتعليقات مهينة للنبي محمد خلال عرض تليفزيوني.

وبعدما صرح به متحدث الحزب الحاكم في الهند، شارك كثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي تغريدة للملياردير الهندي والناشط السياسي وعضو البرلمان السابق نافين جيندال، والتي حملت إساءة للنبي محمد وتوجيه اتهامات له بالاغتصاب.


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