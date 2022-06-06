أمين مجلس التعاون الخليجي يشيد بدور مصر المحوري في تعزيز أمن واستقرار المنطقة

أكدَ الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، عمقَ العلاقات الاستراتيجية التاريخية بين مصر ودول المجلس، مشيدا في الوقت نفسه بالدور المهم والمحوري لمصر في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والدفاع عن قضايا الأمة العربية.

جاء ذلك بحسب وكالة الأنباء السعودية، خلال لقاء الحجرف مع السفير المصري لدى السعودية أحمد فاروق، اليوم بمقر الأمانة العامة في الرياض.

وناقش الجانبان العلاقات بين مجلس التعاون ومصر، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات؛ في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في فبراير 2022، وأهمية تفعيل بنودها في جميع المجالات لخدمة المصالح المشتركة، إضافة لاستعراض التطورات والقضايا ذات الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية.

وثَمَّنَ الأمين العام لمجلس التعاون جهودَ مصر في دعم الهدنة في اليمن، ودعم كل ما يحقق الأمن والاستقرار وإنهاء الصراع في اليمن.