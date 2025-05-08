قال وزير الدفاع الباكستاني خواجة محمد آصف، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تقود جهودا دولية لتهدئة التوتر بين بلاده والهند.

وذكر في مقابلة، أن إطلاق الهند طائرات مسيرة إلى داخل المجال الجوي لباكستان اليوم الخميس، يجعل من مسألة شن باكستان لهجوم على الهند أمرا "يتزايد تأكيده"، وفقا لوكالة رويترز.

يأتي هذا الصراع في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة إلى تعميق علاقاتها مع كل من الهند وباكستان، حيث تربط نيودلهي وواشنطن شراكة استراتيجية ودفاعية وتكنولوجية موسعة، تهدف إلى حد كبير إلى موازنة الصين، ويجري البلدان محادثات بشأن اتفاقية تجارية ثنائية تهدف إلى درء تهديد ترامب بفرض تعريفات جمركية "متبادلة" بنسبة 26% على السلع الهندية.