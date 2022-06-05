رئيس جامعة أسيوط يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين عمداء جدد لكليات الخدمة الاجتماعية والتجارة

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن صدور قرارات رئيس الجمهورية بتعيين الدكتور سعودي محمد حسن عبد الرحيم الأستاذ بقسم التخطيط الاجتماعي بكلية الخدمة الاجتماعية عميداَ للكلية و ذلك خلفاَ للدكتور حمدي أبو مساعد العميد السابق للكلية، حيث كان يشغل الدكتور سعودي محمد حسن عدد من المناصب الإدارية الهامة بالكلية منها منصبه كوكيلاّ للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مارس 2019، وكذلك رئيساَ لقسم التخطيط الاجتماعي منذ عام 2017 حتى أبريل 2019، والمشرف على القسم حتى الآن، وكذلك منصبه كمديراَ لمركز البحوث الاجتماعية والتدريب بالكلية منذ عام 2016 و حتى الآن.



كما أعلن رئيس جامعة أسيوط أن القرارات الجمهورية أيضاَ تضمنت تعيين الدكتور علاء عبد الحفيظ محمد الأستاذ بقسم العلوم السياسية بكلية التجارة عميداَ للكلية، خلفاَ للدكتور عبد السلام نوير العميد السابق للكلية، حيث شغل الدكتور علاء عبد الحفيظ عدداَ من المناصب الإدارية الهامة بالكلية والتي تضمنت منصبه كوكيلاَ للكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة مارس 2020 فضلاَ عن منصبه وكيلاً للكلية لشئون التعليم و الطلاب سبتمبر2015 وكذلك رئيساَ لقسم العلوم السياسية منذ عام 2015، إلى جانب منصبه كمديراَ لمركز التسويق والخدمات الجامعية.