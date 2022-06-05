 تموين مطروح: ضبط 2 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء و839 صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها - بوابة الشروق
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تموين مطروح: ضبط 2 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء و839 صاروخ ألعاب نارية محظور تداولها

أحمد سباق
نشر في: الأحد 5 يونيو 2022 - 6:25 م | آخر تحديث: الأحد 5 يونيو 2022 - 6:25 م

قال حسن الشيباني مدير مديرية تموين مطروح،إنه تم ضبط ما يقرب من 2 طن قمح قبل بيعها في السوق السوداء، و839 صاروخ العاب نارية غير مصرح بتداوله، 63 كياسا من الحناء منهية الصلاحية في حملة تفتيشية على أسواق مدينتي الضبعة وسيدى براني.

وأوضح مدير مديرية تموين مطروح، أن الحملة تمكنت من ضبط 1 طن و820 كجم قبل تهريبها وبيعها في السوق السوداء، وضبط كمية كبيرة من الألعاب النارية 839 صاروخ غير مصرح لها بالتدوال والبيع، بالإضافة الى ضبط سلع غير غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستعمال، 63 كيس مختلف الحجم والشكل من الحناء.

ولفت إلى ضبط 19 محضرا للمخالفين من بينها 5 محاضر للمخابز البلدية؛ بسبب توقف الإنتاج بدون عذر قهري، وعرض المحاضر على النيابة العامة.

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